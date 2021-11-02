На Красной площади задержали пикетчика: в автозак попала также сторонняя девушка

Столичные правоохранители задержали на Красной площади активиста Александра Михайлова, вышедшего в одиночный пикет против давления на оппозицию, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

В руках пикетчик держал плакат со словами "Свободу политзаключённым".

В итоге Михайлов был доставлен в ОП "Китай-город". Вместе с активистом сотрудники ФСО задержали стороннюю девушку, которая не имела ни к нему, ни к пикету отношения.

"На звонок оператора ОВД-Инфо Михайлов не смог ответить. Он взял трубку, но было слышно только, как он спрашивает полицейских: "Но на звонок я могу ответить?"", - рассказали о событиях в отделе правозащитники.

*Минюст внес правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов