"Тревоги беспочвенны": Лисовец о нехватке вакцин

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец 2 ноября сообщил на пресс-конференции, что у горожан нет повода для беспокойства по поводу нехватки вакцин. По его словам, имеющихся запасов хватит до конца года.

- Могу сказать, что тревоги беспочвенны. Заканчивалась в конце прошлой недели всего лишь одна из вакцин - это "Спутник Лайт". При этом в достаточном количестве, исходя даже из пиковых темпов вакцинации, имелись в городе другие вакцины. Прежде всего "Спутник" двухкомпонентный. Его запасы на текущий момент позволяют вакцинировать людей как минимум до Нового года, - заявил Лисовец.

Он добавил, что 1 ноября в город поступила новая партия "Спутник Лайт" в количестве 100 тысяч доз. По новым методическим рекомендациям Минздрава однокомпонентной вакциной смогут воспользоваться лишь две категории граждан: те, кто проходит ревакцинацию, либо те, кто переболел коронавирусом шесть месяцев назад и более. Остальным он порекомендовал вакцинироваться "Спутник V".

Константин Леньков