ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:58

В Петербурге задержали известного хакера Павловича

фото ЗакС политика В Петербурге задержали известного хакера Павловича

В Петербурге 2 ноября силами Интерпола задержали хакера белорусского происхождения Сергея Павловича, которого разыскивают правоохранительные органы США, передает "Mash на Мойке".

Сообщается, что Павловича преследуют за крупнейшую в истории США кражу личных данных, из-за чего ему угрожает пожизненное заключение. В Белоруссии он тоже успел отбыть тюремный срок за мошенничество с банковскими картами, завершившийся пять лет назад.

Павлович, ныне являющийся активным YouTube-блогером, написал в заключении книгу "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама