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Новости 12:16

Суд не стал назначать административный надзор освобождающемуся фигуранту "ростовского дела" Сидорову

фото ЗакС политика Суд не стал назначать административный надзор освобождающемуся фигуранту "ростовского дела" Сидорову

Суд в Ульяновске принял решение оставить без последующего административного надзора 22-летнего активиста Яна Сидорова, который в начале ноября должен будет покинуть колонию в связи с отбытием наказания по так называемому "ростовскому делу". Об этом сообщает Sota. На надзоре, в свою очередь, настаивала администрация колонии, которая с целью сделать его неизбежным поместила Сидорова в ШИЗО и в строгие условия содержания (СУС). Но суд отменил это решение, а еще с заключенного сняли статус "злостного нарушителя".

Преследование Яна Сидорова и Владислава Мордасова началось 5 ноября 2017 года, когда их задержали во время одиночных пикетов против застройки территории, на которой до этого сгорел частный сектор. Активистам первоначально присудили 6 лет 6 месяцев и 6 лет 7 месяцев соответственно. Впоследствии Верховный суд скостил наказание до четырех лет каждому. Суровость приговоров обусловлена тем, что именно на ноябрь 2017 года известный оппозициионер Вячеслав Мальцев "назначил" провозглашенную им "революцию", тогда как, по версии следствия, Сидоров и Мордасов были его активными сторонниками и якобы готовили насильственное свержение власти.


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