ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:19

ВС РФ отказал "детям ГУЛАГа" в коллективном иске к Госдуме

фото ЗакС политика ВС РФ отказал "детям ГУЛАГа" в коллективном иске к Госдуме

Верховный суд РФ не стал рассматривать коллективный иск детей жертв сталинских репрессий к Государственной думе. На данную информацию обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить", изучив содержимое картотеки дел инстанции.

Причина решения, вынесенного ВС РФ, не уточняется. Истцы обратились с исковым заявлением в суд 27 октября. "Дети ГУЛАГа" апеллировали к закону 1991 года и решению Конституционного суда 2019 года, согласно которым они имеют право вернуться жить в те города, откуда были высланы их родители.

"Сейчас реализовать это право практически невозможно — в регионах, куда намереваются возвратиться истцы, срок ожидания жилья в общей очереди составляет не менее 15 лет, а в некоторых случаях до 30 лет", — уточнили авторы материала. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама