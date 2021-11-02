ВС РФ отказал "детям ГУЛАГа" в коллективном иске к Госдуме

Верховный суд РФ не стал рассматривать коллективный иск детей жертв сталинских репрессий к Государственной думе. На данную информацию обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить", изучив содержимое картотеки дел инстанции.

Причина решения, вынесенного ВС РФ, не уточняется. Истцы обратились с исковым заявлением в суд 27 октября. "Дети ГУЛАГа" апеллировали к закону 1991 года и решению Конституционного суда 2019 года, согласно которым они имеют право вернуться жить в те города, откуда были высланы их родители.

"Сейчас реализовать это право практически невозможно — в регионах, куда намереваются возвратиться истцы, срок ожидания жилья в общей очереди составляет не менее 15 лет, а в некоторых случаях до 30 лет", — уточнили авторы материала.