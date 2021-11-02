До конца лета в Петербурге реконструируют три проблемных ливневки

На трех адресах в Петербурге с декабря стартуют работы по реконструкции ливневой канализации, передает пресс-служба Смольного. Отмечается, что объекты проблемные и плохо приспособлены к потенциальным подтоплениям: это улица Ушинского на участке между проспектами Луначарского и Просвещения, улица Жукова и перекресток проспекта Стачек и улицы Лени Голикова. Во всех трех случаях подрядчик соорудит от четырех до семнадцати новых колодцев. Между тем, проектно-изыскательные работы уже прошли.

"Важно, чтобы модернизация проводилась в комплексе. По каждому конкретному адресу разрабатывается свой проект, предусматривающий необходимые работы. Некоторые из них сопоставимы со строительством новых сооружений и включают не только замену трубопроводов, но и строительство дополнительных тоннелей, шахт и узлов. Мы должны обеспечить нормальную работу ливневой канализации на годы вперед", - считает губернатор Александр Беглов.

Всего в городской программе, которая, по словам Беглова, доказала свою эффективность, семнадцать адресов, на восьми из них ливневки уже заменили и усовершенствовали.