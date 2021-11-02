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Новости 12:39

"Новый эпизод": Сафронова заподозрили в передаче Германии и Швейцарии информации о войсках РФ в Сирии

фото ЗакС политика "Новый эпизод": Сафронова заподозрили в передаче Германии и Швейцарии информации о войсках РФ в Сирии

В деле бывшего журналиста Ивана Сафронова появился новый эпизод, известил адвокат Иван Павлов у себя в Telegram-канале.

При этом накануне, 1 ноября, ТАСС сообщил, что расследование дела Сафронова завершено.

На сей раз, уточнил Павлов, следователи ФСБ заподозрили его в передаче некой секретной информации двум странам ЕС. Они полагают, что в 2015 году Сафронов мог продать политологу Демури Воронину сведения о деятельности войск РФ в Сирии. Последний в свою очередь якобы предоставил данную информацию сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и правоохранителям Германии. Следователи утверждают, что переданные сведения могли быть использованы для "проведения анализа действий российских войск в Сирии".

Ранее, напомним, Сафронова подозревали только в сотрудничестве с "чешской разведкой".

Следует напомнить, что политолог Демури Воронин также, как и Сафронов, находится под арестом по подозрению в госизмене.

Фото: Иван Сафронов / Facebook


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