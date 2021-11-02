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Новости 12:38

Transparency* и "Новая газета" требуют проверить россиян из "Архива Пандоры"

фото ЗакС политика Transparency* и "Новая газета" требуют проверить россиян из "Архива Пандоры"

Российское отделение международного антикоррупционного движения Transparency International* совместно с "Новой газетой" 2 ноября обратились в администрацию президента с требованием проверить российских фигурантов расследования международного консорциума журналистских расследований Pandora Papers. 

Они просят проверить депутатов Государственной думы Алексея Чепы, Григория Аникеева, Владислава Резника и Андрея Скоча, а также члена Совета Федерации Олега Ткача и аудитора Счетной палаты Сергея Мамедова.

"Работа расследователей и реакция общества на эти публикации не должны пройти бесследно, особенно в России, где деофшоризация экономики и "национализация элит" фактически объявлены вопросом национальной безопасности", - говорится на сайте "Трансперенси"*. 

Авторы заявления полагают, что госслужащие могут использовать офшоры через третьих лиц и предоставлять своему бизнесу льготы, что попадает под статью уголовного кодекса о незаконном участии в предпринимательской деятельности. 

Pandora Papers ("Архив Пандоры") - расследование международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об утечке данных о владельцах около 30 тысяч офшорных компаний. Журналистам передали более 11 млн  документов, включающих переписку сотрудников офшорных регистраторов, информацию о сделках и счетах в банках Швейцарии, Кипра, Панамы, Британских Виргинских островов и других стран. Издание "Важные истории"** нашло в "Архиве Пандоры" знакомую Владимира Путина Светлану Кривоногих, генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста и родственников главы "Ростеха" Сергея Чемезова. 

 

*"Трансперенси Интернешнл-Р" включен Минюстом в реестр иностранных агентов

**"Важные истории" внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Константин Леньков


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