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Новости 13:10

РБК: Экс-гендиректор ООО "Спецтрансстрой" Юрий Рейльян отправлен под арест

фото ЗакС политика РБК: Экс-гендиректор ООО "Спецтрансстрой" Юрий Рейльян отправлен под арест

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего генерального директора одного из крупнейших подрядчиков РЖД - ООО "Спецтрансстрой" - Юрия Рейльяна, который ранее также являлся замглавы Минстроя, уведомили РБК осведомлённые источники. На данный момент предприниматель находится под арестом.

В близких Рейльяну структурах Следственный комитет провёл серию обысков. Сейчас бизнесмен в Иркутске, с ним проводятся следственные мероприятия.

Вплоть до 2019 года принадлежащие Рейльяну компании получали подряды РЖД на возведение Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Суммы контрактов превышали 100 млрд рублей.

Генеральным директором "Спецтрансстроя" Рейльян перестал быть осенью 2019 года. Несмотря на последовавшие за этим кадровые решения, в феврале 2021 года компания начала проходить процедуру банкротства.

Минувшим летом президент Владимир Путин дал правительству и РЖД поручение выявить лиц, которые могут быть причастны к срыву сроков расширения БАМ и Транссиба, в которых как раз принимали участие структуры Рейльяна.


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