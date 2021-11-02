Из-за локдауна пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга упал на треть

Объявление дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими привело к тому, что петербургский общественный транспорт "разгрузился" почти на треть. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на чиновников из профильного комитета, общий пассажиропоток в наземном транспорте и метро упал почти на 32%. В абсолютных цифрах транспортом стало пользоваться на 1,5 млн человек меньше.

Упал спрос также на путешествия в самолетах (снижение на 7%) и поездах дальнего следования (снижение на 11%).

Между тем, в конце октября резко вырос спрос на международные автобусные билеты, как сообщает компания Lux Express: с 23 по 29 октября таких билетов купили вдвое больше, чем неделей ранее. Самым востребованным городом назначения стал Таллин.