Упавший на рельсы петербургской подземки пассажир прервал движение поездов на красной ветке

Движение поездов на петербургской красной ветке метрополитена было прервано днём 2 ноября из-за упавшего на рельсы пассажира.

"В метро объявляют, что на красной ветке частично остановлено движение между "Девяткино" и "Площадью Ленина", — поделились с "Деловым Петербургом" очевидцы произошедшего.

В пресс-службе городской подземки подтвердили, что составы действительно останавливались из-за упавшего человека. ЧП произошло на станции "Площадь Мужества".

"Сейчас движение поездов уже восстановлено, пассажира подняли, он выжил", — уточнили в метро.

Петербуржцы сообщили, что движение поездов прерывали на участке от "Ленинского проспекта" до "Девяткино", а после — от "Девяткино" до "Выборгской".

Напомним, не так давно на полосу движения составов на "Площади Восстания" упала женщина: в результате инцидента она лишилась ног.