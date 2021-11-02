Астраханскому пенсионеру присудили пять суток ареста из-за символики "Умного голосования"

Суд в Астрахани отправил на пять суток в спецприемник пенсионера Сергея Щербакова по "экстремистской" статье 20.3 КоАП, сообщается в аккаунте "Апологии протеста" в Twitter. В преддверии трехдневного голосования в сентябре 70-летний активист вышел к зданию правительства области с призывом голосовать по рекомендациям "Умного голосования" Алексея Навального и, соответственно, не поддерживать "Единую Россию".

Пикет известного в городе демонстранта продлился недолго. Отобранный у него плакат расценили как экстремистскую символику, изготовленную с целью пропаганды.

Напомним, что российская власть всячески боролась с проектом "Умное голосование" в августе и сентябре. В частности, чиновники требовали от Google и Apple заблокировать приложение сторонников Навального, на первых порах расценивая бездействие компаний как попытку вмешательства в выборы. В приложении можно было узнать фамилии кандидатов, которых "навальнисты" считали самыми перспективными и сильными оппонентами единороссов по тому или иному округу.