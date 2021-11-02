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Новости 14:14

Главу ивановского "Яблока" оштрафовали за акцию в память о жертвах политрепрессий

фото ЗакС политика Главу ивановского "Яблока" оштрафовали за акцию в память о жертвах политрепрессий

Руководителя городского отделения "Яблока"в Иваново Андрея Автонеева оштрафовали на 21 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга: поводом послужила акция в память о жертвах политических репрессий, которую местные активисты провели 30 октября, пишет SOTA.

Следует добавить, что мероприятие проходило в ивановском гайд-парке: согласно законодательству РФ согласовывать проведение акций в таких местах не нужно.

Днём ранее протокол по "митинговой" статье КоАП получил также бывший ивановский полицейский Сергей Римский, которого также сочли организатором акции.

Напомним также, что накануне Римского оправдали по делу об оскорблении силовика на митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля.


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