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Новости 14:49

Антибелорусские санкции послужили поводом для пожизненной блокировки YouTube-канала СК РБ

фото ЗакС политика Антибелорусские санкции послужили поводом для пожизненной блокировки YouTube-канала СК РБ

Ввиду введённых странами Запада санкций в отношении Белоруссии компания Google пожизненно заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета республики, информирует "Белта", ссылаясь на заявление официального представителя СК Юлии Гончаровой.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", — сообщили СК РБ в иностранной корпорации.

Гончарова уточнила, что у YouTube-канала ведомства было более 23 тысяч подписчиков. На нём публиковались официальные заявления ведомства, видеосюжеты по наиболее резонансным уголовным делам, а также материалы на социальную тематику. Видео собрали свыше миллиона просмотров.

Последний раз Евросоюз грозился ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его ближайшего окружения постфактум инцидента с экстренной посадкой самолёта, на котором летел экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в отношении которого возбудили несколько уголовных дел после прошедших в стране протестов.


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