За ТЮЗом ради новой гостиницы надстроят "сталинку" с колоннами

Здание сталинской эпохи (улица Марата, 92) в стиле сталинского ампира в ближайшем будущем получит два дополнительных этажа, о чем сообщает строительное издание "Канонер". При этом исполнители постараются сохранить "скатную конфигурацию кровли". В заметном сооружении, завершающем улицу, расположится новая гостиница. Проект реализует ООО "Отель-инвест".

История нежилого четырехэтажного здания с колоннами берет свое начало в 1951 году. Напротив него, со стороны сквера у ТЮЗа, раньше находилось похожее здание того же периода, снесенное ради еще одной гостиницы под названием "Наследие на Марата".