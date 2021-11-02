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Выборы 2021

Новости 15:51

Члены ОП предложили Памфиловой ввести на всех участках обязательное исполнение гимна

фото ЗакС политика Члены ОП предложили Памфиловой ввести на всех участках обязательное исполнение гимна

Представители Общественной палаты РФ обратились к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с письмом, в которой призывают ее сделать обязательным исполнение государственного гимна на каждом участке перед началом любого голосования, передает ТАСС, обладающий текстом документа.

"Такого рода порядок будет иметь государственное и патриотическое значение, а также способствовать созданию соответствующей атмосферы торжественности и общественно-государственной значимости процесса волеизъявления", - предложили общественники.

По мнению председателя координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, инициатива ставит целью задать на время выборов "полезный, нужный и объединяющий тон". В свою очередь член ЦИК Антон Лопатин уже успел публично отозваться об идее в благосклонном ключе.


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