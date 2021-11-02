МВД предостерегает россиян от участия в публичных мероприятиях с 4 по 7 ноября

Пресс-служба Министерства внутренних дел обратилась к соотечественникам с призывом воздержаться от участия в различных публичных акциях и массовых мероприятиях в период с 4 по 7 ноября: ведомству известно, что таковые планируются. Силовики напоминают, что в период пандемии такого рода активность остается вне закона и что они будут обеспечивать порядок на улицах по всей стране.

"Любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресечена и получит соответствующую правовую оценку. В случае, если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отметим, что 7 ноября свои демонстрации в столице и регионах традиционно проводят коммунисты по случаю годовщины большевистского переворота 1917 года. В России с 2005 года каждое 4 ноября отмечается День народного единства. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году "широко обозначить этот праздник не получится" по сооображениям санитарно-эпидемиологической безопасности.