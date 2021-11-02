"Ни партия, ни бывшие сторонники, имеющие солидные ресурсы, не помогают": Фургал собирает деньги на адвокатов

Сторонники пребывающего в следственном изоляторе бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала взывают к гражданам, неравнодушным его судьбе, и просят помочь со сбором денег на оплату адвокатов. Клич о помощи опубликован в Instagram Фургала.

"Средства на оплату адвокатов кончились. Ни партия, ни бывшие сторонники, имеющие солидные ресурсы, не помогают. Остаётся одна надежда – поддержка общества. Многие из вас знают, что Сергей Фургал никогда не был коррупционером, взяточником. Единственное, что он хотел сделать на посту, – это улучшить жизнь в Хабаровском крае, сделать ее комфортней, навести порядок", - обращаются сторонники политика к общественности.

Обновлено в 18:00.

Адвокат Фургала назвал обозначенный пост в Instagram "происками мошенников".

Он уточнил, что страница Фургала бесконтрольная — её не ведут ни соратники бывшего управленца, ни его родные и близкие.

"Он [Фургал] давно запретил её вести и сыну. Сейчас я нахожусь в СИЗО "Лефортово", доведу до его сведения", — оповестил Михаил Карапетян.

Ранее в предвыборных дебатах с лидером РПСС Максимом Шевченко лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что всенепременно освободит Фургала после того, как суд вынесет ему приговор.

"После вынесения приговора мы освободим Сергея Фургала, и он встретит Новый год дома, без ваших всякого рода политических спекуляций", - пообещал перед выборами Жириновский.

Не так давно Следственный комитет предъявил хабаровскому политику обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь ещё одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года в бытность губернатором Хабаровского края. Свою вину в обозначенных выше преступлениях он категорически отрицает.

После ареста жители Хабаровского края не менее полугода каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтярёвым.