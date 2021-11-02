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Новости 16:39

Российским вузам разрешили продолжать "дистанционку" по окончании локдауна

фото ЗакС политика Российским вузам разрешили продолжать "дистанционку" по окончании локдауна

Министерство образования и науки опубликовало приказ, касающийся распорядка работы подведомственных учебных заведений начиная с 8 ноября, то есть с момента окончания нерабочей недели, введенной из-за роста заболеваемости коронавирусом. Вузам и научным организациям с этого времени разрешается вести занятия по видеосвязи и в удаленном режиме, а также нагружать студентов и сотрудников самостоятельной работой.

"При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования", - уточняется в тексте приказа.

Отдельно оговаривается, что студенты должны иметь постоянный доступ к электронным информационно-образовательным источникам, необходимым для работы. Промежуточная аттестация тоже может быть дистанционной.


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