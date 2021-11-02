Главным архитектором Петербурга назначен Павел Соколов

Первый замруководителя комитета по градостроительству и архитектуре Павел Соколов получил должность главного архитектора Петербурга, уведомили "Фонтанку" в КГА.

"Да, эта информация достоверна. По крайней мере, на сегодняшний день у него остаются те обязанности, которые были у первого заместителя председателя комитета, а как к главному архитектору к нему переходят вопросы, которые касаются архитектурно-градостроительного облика, по дополнительным полномочиям, думаю, что решение будет принято в ближайшее время", - известила в разговоре с изданием врио главы КГА Юлия Киселева.

Ранее, напомним, должность главного архитектора Северной столицы была совмещена с руководством КГА: последним её занимал Владимир Григорьев, который на днях получил пост специального представителя губернатора.

Павел Соколов является выпускником Ленинградского инженерно-строительного института. В период с 1995 по 2005 год являлся главным архитектором проекта в Персональной творческой архитектурной мастерской под руководством своего отца Сергея Сoкoлoва. Последний, добавим, тоже был главным архитектором города на Неве с 1986 по 1992 год.

В последние годы Павел Соколов трудился в "Архитектурном бюро "Студия 44", после чего получил должность замглавы комитета по градостроительству.