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Новости 16:59

В Псковской области не собираются продлевать локдаун

фото ЗакС политика В Псковской области не собираются продлевать локдаун

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на телеканале "Россия 24", дал понять, что продление нерабочих дней после 7 ноября не входит в планы его команды. Вместе с тем из его слов следует, что при ухудшении эпидемиологической ситуации чиновники вынуждены будут подстраиваться под неблагоприятные обстоятельства в ущерб бизнесу.

"Все сферы экономики должны работать полноценно. Мы очень аккуратно относимся к ограничениям. Сегодня делаем все возможное и необходимое, чтобы 8 ноября выйти в полноценный рабочий режим. Но будем ориентироваться на то, как будут обстоять дела с распространением заболевания", - рассказал губернатор.

Он также объявил о продлении действия системы QR-кодов для посещения различных общественных мест в регионе как минимум до наступления Нового года.

В конце октября сообщалось, что реанимационные отделения в псковских стационарах переполнены, а уровень загруженности коронавирусного коечного фонда не опускается ниже 80%.


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