За полтора последних года в Петербурге официально никто не заболел корью

Пандемия коронавируса в Петербурге с самого своего начала существенно повлияла на ситуацию с заболеваемостью корью, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию. За полтора года специалисты не выявили ни одного инфицирования.

"Как только началось распространение коронавирусной инфекции, так корь у нас затихла – с мая прошлого года. Хотя до этого третий год у нас был подъем", - отметила специалист.

В 2019 году число заболевших корью достигло сотни, а за первые месяцы следующего, уже "коронавирусного" года их учли 49, включая 27 заражений детей.