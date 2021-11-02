По поручению Беглова прививочные пункты в ТЦ увеличивают мощности

Петербургский губернатор Александр Беглов констатировал, что с начала локдауна, наступившего в минувшую субботу, в городе сохраняются сравнительно высокие темпы вакцинации: порядка 20 тысяч человек ежедневно получают первую или вторую инъекцию от коронавируса.

"В субботу посмотрел, как работают прививочные пункты в торговых центрах. Там высокая посещаемость, дал указание расширить их мощности", - приводит его расказ пресс-служба Смольного.

Согласно указаниям Беглова, второе помещение для вакцинации в ТК "Пик" на Сенной площади откроется в начале следующей недели, а пункт в ТЦ "Заневский каскад" начнет прием клиентов уже в конце нынешней. Активно прививаются в ТЦ на проспекте Большевиков (320 человек обслужили с начала 25 октября) и в ТЦ "Космос" на улице Типанова (516 человек за то же время).

На сегодняшний день в городе продолжают работать 175 стационарных прививочных пунктов и 45 мобильных бригад.