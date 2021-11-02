В Петербург поступила первая в 2021 году партия автобусов на газомоторном топливе

В Петербург поставили первые пять из двадцати купленных в 2021 году автобусов, работающих на компримированном природном газе, о чем сообщила пресс-служба подведомственного профильному комитету ГУП "Пассажиравтотранс". Салон каждого из них вмещает по 89 пассажиров. Корпус каждого из новых автобусов выполнен в лазурном цвете.

"Помимо традиционных требований к подвижному составу, среди которых низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, современная система оплаты проезда и USB-зарядки, новая партия оборудована системой интеллектуальной помощи водителю. Она повысит безопасность перевозок и снизит влияние человеческого фактора на возникновение ДТП", - говорится в сообщении.

Тем самым общее число автобусов на природном газе, которым на сегодняшний день располагают парки города, выросло до 229. Ранее чиновники Смольного сообщали, что в 2022 году в рамках транспортной реформы город получит примерно три тысячи автобусов, работающих на метане.