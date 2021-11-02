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Новости 18:41

В Смольном недовольны темпами вакцинации среди студентов

фото ЗакС политика В Смольном недовольны темпами вакцинации среди студентов

Петербургские студенты, несмотря на постоянный рост заболеваемости коронавирусом, локдаун и введение QR-кодов, демонстрируют довольно слабый интерес к получению иммунитета от опасной инфекции. На это посетовал на пресс-конференции в ТАСС глава комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

"Сейчас в вузах привились более 25%, <...> но я бы даже сказал, что они не привились, это количество переболевших и привитых. Потому что пока вакцинированных студентов не очень большое количество. <...> От молодежи очень многое зависит – будет ли осуществляться работа в офлайн-режиме, или будет она продолжаться в смешанном режиме", - отметил чиновник.

Максимов выразил надежду, что студенты начнут более активно вакцинироваться, выражая этим, в частности, заботу о преподавателях, многие из которых скончались от последствий коронавируса. По данным Максимова, преподавательский состав вузов города в целом привит почти на 80%. Таким образом, почти достигнута планка, установленная указаниями Роспотребнадзора.

Отметим, что 2 ноября Минобрнауки разрешило вузам по окончании локдауна продолжить дистанционное обучение и промежуточную аттестацию.


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