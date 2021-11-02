Комитет по транспорту рассказал о трёхэтапной проверке соблюдения масочного режима в метро

Сотрудники комитета по транспорту проверили соблюдение пассажирами петербургского метро масочного режима, информирует пресс-служба ведомства.

Контроль был трёхэтапным: за петербуржцами следили в вестибюле, на платформе и в вагонах. В основном с горожанами вели назидательные беседы о важности ношения СИЗ, лишь отдельных решили привлечь к ответственности.

"Основное внимание было уделено разъяснительной работе, поскольку цель – не штрафовать, а предупредить нарушения. Но в отношении горожан, отказавшихся от использования СИЗ, были составлены акты по факту нарушений: два акта на платформе и два – в вагонах", - поделились в комтрансе в разговоре с 78.ru.

Напомним, штраф за отсутствие маски в Петербурге составляет 4 тысячи рублей, повторное правонарушение наказывается 5 тысячами рублей.