Сергей Соловьев: Я тоже мог встать на путь критики, но мы избрали позитивную повестку

фото пресс-службы Соловьева С.А.

Депутат Государственной думы от "Единой России", а в прошлом вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев рассказал ЗАКС.Ру о начале работы в федеральном парламенте, выборе направления деятельности, поделился мнением об обязательной вакцинации и прошедших выборах.

- В начале октября вы публиковали фотографии и записи в социальных сетях о первых днях в столице, фото на фоне "Москва-Сити", рассказывали о подготовке к началу работы Государственной думы. Но после этого записей практически нет. Почему?

- Мы же сейчас только начинаем нашу работу, и есть определенные сложности. Не решены еще вопросы с кабинетами, у меня еще нет приемной в Петербурге, оформляются специалисты, помощники - вся организационная работа пока замедляется. Может это каким-то образом сказывается. Когда эти вопросы будут решены, тогда, я думаю, я выйду на необходимый уровень.

- Какую работу в Госдуме вы сейчас ведете? Может подготовили какие-то законопроекты?

- Мы только-только распределили по желанию комитеты. Я сейчас в комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Было бы странно, если бы в течение первых двух недель уже был бы готов законопроект. Мы сейчас только организуем работу. У нас создан этот комитет, подкомитеты. Я вошел в подкомитет экологии, который будет заниматься не всеми вопросами, а их частью. Сейчас организуем нашу работу, узнаем, какие вопросы имеются, какие проекты законов уже есть. Требуется еще какое-то время для того, чтобы выходить с какими-то определенными законодательными инициативами.

- Почему решили войти именно в комитет по экологии?

- Я много лет занимался государственным и муниципальным управлением. Лет восемь я возглавлял комиссию в Законодательном собрании по устройству госвласти и местного самоуправления. Но, вместе с тем, еще в 2008 году я возглавлял комиссию по санитарно-эпидемиологическому благополучию и экологической защите населения. Сейчас я считаю, что для города будет более полезным, если я займусь этими вопросами. Здесь я больше помощи могу оказать.

- Какие экологические проблемы Петербурга в целом и вашего округа в частности планируете решать в Госдуме?

- Депутаты Госдумы не занимаются только конкретно своими округами, мы же занимаемся и общегородскими проблемами. В предвыборной программе я делал упор на сохранение исторического центра: привлечение дополнительных инвестиций на фасады зданий и так далее. Это можно сделать - не проблема. А вот экологические вопросы - более системные, более сложные. Ими надо заниматься не только в границах моего округа, но и по городу в целом. Это проблемы твердых бытовых отходов, охрана воздуха, питьевой воды, сохранение небольшого количества лесов и так далее. То - с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Сейчас эти вопросы, к сожалению, решаются достаточно медленно, надо придать новый импульс. Есть чем заняться. Как я считаю для себя, это более масштабно, более системно, чем устройство муниципальной, государственной власти.

- В первые дни работы Государственной думы фракция КПРФ предложила провести парламентское расследование о пытках в колониях. Вы проголосовали против, почему?

- Этому есть много объяснений. Вы знаете, что наш коллега Евгений Марченко недавно проголосовал против бюджета, а у нас есть партийная дисциплина - мы подчиняемся решению нашей фракции. Если решение было принято не поддерживать предложение КПРФ, значит, мы и не поддерживаем. При этом, у нас есть возможность в период рассмотрения вопроса, обсуждения на фракции высказывать свои мнения. Но если решение принято, значит, мы придерживаемся партийной дисциплины.

- Но вы согласны с тем, что эта проблема существует?

- Я этой ситуацией не занимался, у меня нет четкого понимания, насколько это соответствует действительности. Поэтому я комментировать бы это не хотел. Если бы я был в составе рабочей группы или какого-то экспертного сообщества, занимался этим, я мог бы сказать: существует это или нет.

- Вы упомянули Евгения Марченко. Что думаете о его исключении из "Единой России"?

- Евгений Марченко прошел серьезный путь - он в региональном парламенте работал, сейчас работает второй созыв в Государственной думе. Он, как говорится, не новичок в политике. И он прекрасно понимает, что у нас есть определенные механизмы нашей работы, которые прописаны в Уставе партии. Наш руководитель Дмитрий Анатольевич Медведев сказал: "Да, внутрипартийная дискуссия, конечно, должна быть". При рассмотрении любого вопроса мы с учетом опыта, компетенций должны отстаивать свои мнения, высказывать их. Но, если уже принято решение руководящих органов партии, что мы с учетом всех мнений голосуем определенным образом, то мы, конечно, голосуем так. Партийная дисциплина должна быть, как и военная.

Я как военный в прошлом понимаю, что, образно говоря, приказ командира надо исполнять. Чем руководствовался Марченко, мне сложно сказать. Это его позиция.

- Судя по фотографиям, вы сидите рядом с бывшим спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым. Говорят, что обычно депутатов из одного региона вместе не сажают. Как вы смогли этого добиться и зачем?

- Мне просто дали номер, где я должен сидеть. Может, это какая-то случайность, я не знаю, вот так получилось. Мне дали это место, я пришел, а там мой коллега Вячеслав Серафимович. Но рядом тоже сидят коллеги из одного региона - Ростова-на-Дону. Они тоже находятся вместе.

- А с кем-то еще из петербургских депутатов в Госдуме общаетесь?

- Конечно, мы общаемся. Мы все, вне зависимости от политических предпочтений, поддерживаем отношения. Депутат Партии роста Оксана Генриховна [Дмитриева] подходит к нам, от "Справедливой России - За правду" Олег Нилов подходит, и наши все единороссы. Перед началом заседания мы общаемся, все здороваются. Тут все зависит, кто во сколько приехал. В принципе, у нас дружная, хорошая команда, которая очень достойно представляет Санкт-Петербург.

- Чем сейчас занимается "Волонтерский центр Сергея Соловьева"?

- Сейчас у депутатов Государственной думы региональная неделя. В этот четверг вместе с "Волонтерским центром" посетим учреждения здравоохранения: Городскую поликлиннику №81 - Максимилиановскую - и поликлиннику №27. Это наиболее загруженные в моем округе поликлиники. Сейчас новая волна пандемии, растет количество заболевших, медорганизации попросили питьевую воду и маски - отвезем их. И, вот вы напомнили, в четверг обязательно выложим в социальные сети информацию про наши акции.

- Кстати, о коронавирусе. Недавно в своем Telegram-канале вы писали, что вводимые ограничения - необходимая мера. Об этом же говорят другие депутаты и чиновники, подчеркивая, что нерабочая неделя создана, в частности, для того, чтобы люди прошли вакцинацию. А вы уже привились от COVID-19?

- Руководитель Думы Вячеслав Володин сказал, что есть две категории депутатов, которым разрешено находиться на заседаниях: кто переболел и кто вакцинировался. Я переболел, но сейчас думаю, что можно уже вакцинироваться. Пока решаю, какой вакциной - у нас же большой спектр вариантов.

Что лучше: переболеть или привиться - не знаю. Кто-то в легкой форме болеет, кто-то - в тяжелой. Но, наверно, лучше вакцинироваться, чтобы, если болеть, то в легкой форме.

- Но вы же уже давно переболели, год назад.

- Антитела еще есть.

- А что вы думаете об обязательной вакцинации? Стоит ли ее вводить?

- Очень много факторов влияют. Можно проводить сравнительный анализ и смотреть, например, как правительства Китая или Бразилии подошли к решению вопроса, и как в России. У них там уже миллиарды вакцинированных и смертность значительно ниже, чем в России, по официальной статистике. У нас смертность высокая. Читал, что при сохранении показателей в России число смертей от коронавируса превысит число смертей во время Великой отечественной войны. Если это так, то это, конечно, тревожно.

В средствах массовой информации говорят, что 10-15% людей купили себе справки о вакцинации. Вот человек купил, заболел, попал в больницу, врачи видят, что у него указано прохождение вакцинации - это очень серьезные репутационные потери вообще для всей системы медицины и научного исследования. А мы же должны провести систему выяснения, как работает прививка, насколько эффективна…

Кто-то пишет, что около 5 млн людей умерло от коронавируса. Тогда получается, что погрешность как от гриппа. Для чего тогда делать обязательную вакцинацию?

Посколько я не имею данных по аналитике, не могу никаких выводов делать: я за обязательную вакцинацию или нет. Не могу сейчас принять ни одну, ни другую сторону.

- Давайте поговорим о прошедших выборах. Как в целом их оцениваете?

- По моему округу у меня был, конечно, серьезный конкурент - Борис Вишневский. Даже не один, а несколько.

Вишневский - серьезный, авторитетный политик. Но, мне кажется, негативная повестка потихоньку себя исчерпала. Нельзя до бесконечности говорить людям: "Все плохо, в городе все плохо, в стране все плохо, власть плохая, ничего не делается". Тогда встает вопрос: а вы то сами что сделали? Покажите, какие-то свои результаты. Поэтому, мне кажется, мой отрыв от Вишневского в 20 тысяч голосов как раз говорит о том, что уже все устали от бесконечной негативной повестки. Люди хотят все-таки видеть от депутата каких-то реальных дел, чтобы был позитивный "портфель".

Если в целом говорить о городе. У нас же есть определенные технологии, принесенные из-за бугра… Мы знаем, что очень часто есть профессиональные провокаторы, которые используют эту технологию: что вот там вбросы, здесь нарушили, здесь кто-то нарушает права избирателей. Все это записывается и выкладывается в социальных сетях. А когда начинают реально проверять, выясняется, что около 80% - это специальный вброс, чтобы столкнуть общество, власть, государство, и создать негативную картину избрания.

Поэтому самое важное, на мой взгляд - это судебное разбирательство. В суде надо представлять все эти материалы, надо доказывать, насколько это достоверно, где были нарушены права избирателей. Суд уже будет принимать решение.

- Вы упомянули про нескольких Вишневских. Один из переименовавшихся - ваш многолетний помощник Виктор Быков. Вы были причастны к этой истории?

- Он от меня ушел и много лет не работал со мной. Аналогичный пример. Вы живете в браке с мужем, развелись, а вам потом рассказывают про бывшего мужа. Вы же скажите: "Слушайте, я с ним не живу уже давно. Я уже в браке с другим, у меня уже ребенок от другого". Мало ли кто когда-то с кем-то работал. И что? Если бы он на тот момент был моим помощником оформлен, тогда - да. А он ушел давно. Разве можно человека заставить что-то делать? Тем более имя менять?

- Можно заплатить...

- Я думаю, нормальный человек вряд ли согласится на такие странные темы. Эта технология скорее сработала в плюс Вишневскому. Подняла узнаваемость, каких-то людей всколыхнула на защиту.

- То есть вы с Быковым по этому поводу не общались? Может вы ему звонили и выражали несогласие или поддержку?

- Так а мне от этого что? На мою генеральную стратегическую линию, которую я проводил во время избирательной кампании, это не влияло. Мне там хоть один Быков, хоть пять Быковых или Вишневских. Это так, дымовая завеса, шум какой-то. Ну да, где-то там это прогремело, было какое-то веселье вокруг этой истории, но принципиально это ни на что не повлияло - это видно по результатам.

Я знал, что та тема, которую я взял, должна дать необходимый результат. Я тоже мог встать на путь критики, но мы с политтехнологами избрали позитивную повестку. Мы сформировали программу по сохранению исторического центра, встречались с людьми, собирали заявки.

- Насколько отличаются кампания по избранию в Государственную думу от кампании по выдвижению в Законодательное собрание?

- Они сильно отличаются. По количеству избирателей, по объему вопросов. У каждого уровня власти есть свои полномочия, свой круг обязанностей. Региональный парламент замыкается только на бюджет города. А депутат Государственной думы голосует в целом за бюджет страны. Это и оборона, и правоохранительные органы. Региональная власть на это повлиять не может, а этими вопросами тоже надо заниматься.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга