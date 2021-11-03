Милов - об опале Марченко: Если даже единороссы начнут голосовать против, то у них все посыплется

Политик и экономист Владимир Милов в еженедельном стриме на канале "Навальный live" заострил свое внимание на исключении из рядов "Единой России" избранного от Петербурга думского депутата Евгения Марченко, который навлек на себя гнев начальства голосованием против проекта федерального бюджета. Для оппозиционера этот сюжет стал чрезвычайно важным прецедентом в первую очередь потому, что в его понимании демарш Марченко не менее важен и опасен для Кремля: "если Дума их обломит с бюджетом, это значит, что система начала распадаться".

"Это значит, что в кремлевских кабинетах не решают всё. И важнейшие вопросы жизни страны решаются с участием вас, избирателей, которые избрали себе других депутатов, чем власти себе нарисовали. Они понимают, что такая цепная реакция может начаться быстро, они помнят ту же Украину: Янукович сбежал, когда в парламенте из правящей партии набралось достаточно перебежчиков, которые взяли, от него отошли и примкнули к оппозиции", - напомнил Милов.

При этом один из главных "навальнистов" никаких сантиментов и симпатий по отношению к Марченко не испытывает, считая, что решение депутата было продиктовано "каким-то детским садом" и "дурацкой причиной". Тем не менее, утверждает Милов, успех пропагандируемого его движением "Умного голосования", явный или неявный, был столь силен, что теперь исполнительная власть вынуждена волноваться из-за каждого голоса в Госдуме. Политик настаивает на том, что при меньшей брезгливости и "щепетильности" некоторых либерально настроенных избирателей можно было бы избрать парламент, который был бы в состоянии заблокировать проект бюджета впервые с 1998 года.

"Они понимают, какая для них опасность, если под давлением общественного мнения (ну не нравится никому эта антинародная политика) даже люди из их партии начнут голосовать против: у них все посыплется", - заключил Милов.

Отметим, что, помимо Марченко, против проекта бюджета почти в полном составе проголосовали фракции эсеров и коммунистов. Исключенный из ЕдРа депутат в интервью ЗАКС.Ру заявил, что к кадровому решению был главным образом причастен его старый недоброжелатель из Петербурга, бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.