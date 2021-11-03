Бастрыкин поручил подготовить поправки об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить поправки в законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов, сообщается на сайте СК.

В СК заявили, что эти предложения обусловлены увеличением количества преступлений трудовых мигрантов, "порождающих социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России". По данным ведомства, за первое полугодие 2021 года правоохранители расследовали почти 19 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, при этом в СК заявили о росте тяжких и особо тяжких преступлений.

В конце 2021 года в силу вступит закон об обязательной дактилоскопии для трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней.

фото: СК РФ