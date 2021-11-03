Антирекорд по смертности от COVID-19 в РФ вновь превзойден: 1189 случаев за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 40 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1435 случаев инфицирования больше, чем накануне.

За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1189 человек. Это новый абсолютный антирекорд. Сумели поправиться 32 807 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 6827 новых больных, в Петербурге – 3269 (на 203 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2744. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3326 человек с коронавирусом и скончались 86 (накануне – 83).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.