ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:49

Антирекорд по смертности от COVID-19 в РФ вновь превзойден: 1189 случаев за сутки

фото ЗакС политика Антирекорд по смертности от COVID-19 в РФ вновь превзойден: 1189 случаев за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 40 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1435 случаев инфицирования больше, чем накануне.

За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1189 человек. Это новый абсолютный антирекорд. Сумели поправиться 32 807 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 6827 новых больных, в Петербурге – 3269 (на 203 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2744. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3326 человек с коронавирусом и скончались 86 (накануне – 83).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама