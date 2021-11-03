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Новости 11:55

Фигурант "ростовского дела" Сидоров освободился из колонии

фото ЗакС политика Фигурант "ростовского дела" Сидоров освободился из колонии

Активист из Ростова-на-Дону Ян Сидоров утром 3 ноября покинул стены исправительной колонии в Ульяновской области, о чем сообщила Sota. Главным своим ощущением после освобождения он назвал радость от встречи с родной матерью.

Перед освобождением суд занял сторону Сидорова и отменил решение администрации колонии о помещении его в строгие условия содержания. Таким образом представители ФСИН добивались установления административного надзора за активистом после освобождения, но суд не стал его назначать.

Свой четырехлетний срок Сидоров отбыл после задержания с плакатом на пикете в поддержку погорельцев в родном городе. Ему вменили экстремистскую деятельность, приняв за активного сторонника Вячеслава Мальцева и его запрещенного в РФ движения. Первоначально он и его подельник Владислав Мордасов получили по 6 лет 6 месяцев и 6 лет 7 месяцев соответственно, но Верховный суд смягчил эти наказания. Мордасов должен освободиться сегодня же, 3 ноября.


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