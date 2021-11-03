ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:21

Полиция задержала трех человек, которые пытались утеплить коней на Аничковом мосту красными варежками

фото ЗакС политика Полиция задержала трех человек, которые пытались утеплить коней на Аничковом мосту красными варежками

Полицейские увезли в отдел трех человек, которые пытались натянуть на копыта статуй коней на Аничковом мосту красные варежки, пишет "Фонтанка.ру".

Необычную компанию заметили очевидцы. По их словам, двое мужчин пытались натянуть на коней варежки, а третий снимал происходящее с помощью дрона. Всех троих увезли в отдел для дачи объяснений.

До этого красные варежки заметили на статуях Диоскуров и коней перед Конногвардейским манежем. В Манеже сообщили, что не имеют к этому отношения и решили, что если в обновке нет ничего оскорбительного или противозаконного, то сочтут это забавной шуткой.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама