Полиция задержала трех человек, которые пытались утеплить коней на Аничковом мосту красными варежками

Полицейские увезли в отдел трех человек, которые пытались натянуть на копыта статуй коней на Аничковом мосту красные варежки, пишет "Фонтанка.ру".

Необычную компанию заметили очевидцы. По их словам, двое мужчин пытались натянуть на коней варежки, а третий снимал происходящее с помощью дрона. Всех троих увезли в отдел для дачи объяснений.

До этого красные варежки заметили на статуях Диоскуров и коней перед Конногвардейским манежем. В Манеже сообщили, что не имеют к этому отношения и решили, что если в обновке нет ничего оскорбительного или противозаконного, то сочтут это забавной шуткой.