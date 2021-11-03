В Архангельской области инфекционный коечный фонд стал насчитывать рекодное число мест

Правительство Архангельской области через свою пресс-службу объявило о том, что к 3 ноября в регионе развернули рекордно большое с начала пандемии число коек для коронавирусных больных. Если еще в июле коечный фонд составлял только 1466 мест, то сегодня он составляет 2818 мест. При этом на прошлой неделе чиновники, рассуждая об успехах в борьбе с инфекцией, уверенно заявляли о выходе на плато.

"В целом мы отмечаем положительную динамику. С 11 октября на территории региона действуют новые ограничительные мероприятия, которые позволили снизить скорость распространения коронавируса", - подчеркнул глава областного минздрава Александр Герштанский.

В Поморье раньше многих других регионов, а именно с упомянутой Герштанским даты, внедрили систему QR-кодов для посещения общественных мест, например заведений общепита. С весны 2020 года летальных исходов от коронавируса в области зафиксировали 2 011.