ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:53

Инстаблогер "для взрослых" получила 14 суток ареста за откровенное фото на фоне Кремля

фото ЗакС политика Инстаблогер "для взрослых" получила 14 суток ареста за откровенное фото на фоне Кремля

Блогер из Москвы, фигурирующая в социальных сетях как Rita Fox и публикующая свои эротические фото и видео, получила от суда административный арест. Как пишет она в своем Telegram-канале, ей предстоит пробыть 14 суток в спецприемнике за хулиганство. Именно так суд расценил ее фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля, выложенное в публичный доступ.

Отметим, что за последние недели в России возбудили сразу несколько похожих дел в связи с пикантными селфи на фоне различных сооружений. Так, за фото с имитацией полового акта на фоне московского храма Василия Блаженного блогер и его подруга-модель отправились в колонию на 10 месяцев. В свою очередь, в Петербурге под следствием находится инстаблогер Ирина Волкова, на которую по той же статье ("Оскорбление чувств верующих") завели дело из-за фотографии, сделанной в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама