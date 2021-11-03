Инстаблогер "для взрослых" получила 14 суток ареста за откровенное фото на фоне Кремля

Блогер из Москвы, фигурирующая в социальных сетях как Rita Fox и публикующая свои эротические фото и видео, получила от суда административный арест. Как пишет она в своем Telegram-канале, ей предстоит пробыть 14 суток в спецприемнике за хулиганство. Именно так суд расценил ее фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля, выложенное в публичный доступ.

Отметим, что за последние недели в России возбудили сразу несколько похожих дел в связи с пикантными селфи на фоне различных сооружений. Так, за фото с имитацией полового акта на фоне московского храма Василия Блаженного блогер и его подруга-модель отправились в колонию на 10 месяцев. В свою очередь, в Петербурге под следствием находится инстаблогер Ирина Волкова, на которую по той же статье ("Оскорбление чувств верующих") завели дело из-за фотографии, сделанной в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.