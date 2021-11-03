Песков объяснил решение засекретить закупки ФСО и Росгвардии работой с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение засекретить закупки Росгвардии и ФСО работой этих ведомств с гостайной, передает ТАСС.

"Речь идет о специальных ведомствах. Конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации", - сказал Песков.

Ранее правительство добавило Росгвардию и ФСО в перечень ведомств, которые могут проводить закрытые госзакупки. В списке также Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки. Обновленный перечень вступит в силу с начала 2022 года.