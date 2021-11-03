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Новости 13:27

За сутки в Петербурге госпитализировали более пятисот человек с симптомами коронавируса

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге госпитализировали более пятисот человек с симптомами коронавируса

Петербургское правительство представило новейший информационный бюллетень с медицинской статистикой, касающейся борьбы с распространением коронавируса. 

В таблице обращает на себя внимание рост числа госпитализаций: их учли 507. В реанимационных отделениях лечат 745 пациентов, тогда как к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 365 человек. Коечный фонд в соответствии с нормативами Минздрава свободен на 27,68%. На амбулаторном лечении находятся 38 785 петербуржцев, на карантине - 3 453.

В свежей таблице за сутки также изменилось число стационарных прививочных пунктов: теперь их 177, а не 175. Между тем число граждан, прошедших цикл вакцинации полностью, все еще не может перевалить через двухмиллионный порог: их насчитывается только 1 912 458.


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