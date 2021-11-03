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Новости 13:52

Из-за нарушения антиковидных правил театр "Буфф" рискует лишиться QR-кода

фото ЗакС политика Из-за нарушения антиковидных правил театр "Буфф" рискует лишиться QR-кода

Нарушения противоэпидемических мер в петербургском театре "Буфф" стали предметом внимания чиновников из комитета по культуре. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", они добиваются лишения культурного учреждения выданного ему ранее QR-кода.

Последние по времени нарушения имели место 2 ноября, во время спектакля "Примадонны". Контролирующие инстанции установили, что у посетителей не мерили температуру, а за соблюдением социальной дистанции в театре и ношением масок не следили. Более того, вопреки действующим на сегодняшний день правилам "Буфф" позволил работать буфету.

Заявление комитета по культуре об отзыве QR-кода теперь рассмотрят в комитете по промышленной политике. Так или иначе, театр не сможет принимать гостей, пока не устранит все организационные нарушения.


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