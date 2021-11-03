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Новости 13:54

Песков: Новых решений о продлении нерабочих дней в России пока не принималось

фото ЗакС политика Песков: Новых решений о продлении нерабочих дней в России пока не принималось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль на федеральном уровне не принимал новых решений по продлению в России режима нерабочих дней из-за коронавируса, передает ТАСС.

"Каких-либо решений на этот счет не принималось. Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать", - сказал Песков.

С 30 октября по 7 ноября по всей России объявлен режим нерабочих дней из-за роста заболеваемости коронавирусом. Ежедневно оперштаб отчитывается о 40 тысячах новых случаев заражения.

В Петербурге в эти дни объявили локдаун. Не будут работать объекты розничной торговли и другие учреждения. Подробнее об ограничениях – в материале ЗАКС.Ру.


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