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Новости 14:10

Собянин решил не продлевать режим нерабочих дней в Москве

фото ЗакС политика Собянин решил не продлевать режим нерабочих дней в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин объявил о том, что продолжающийся в его городе локдаун завершится в намеченный срок, то есть 7 ноября станет последним нерабочим днем.

"В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", - приводит его слова "Дождь"*.

Таким образом, мегаполис вернется к привычному ритму жизни: к тому уровню ограничений, который был до локдауна. Это означает, что 30% сотрудников всех организаций должны работать из дома, а пожилые люди должны соблюдать самоизоляцию.

За последние сутки в столице выявили 6 827 случаев инфицирования и 95 летальных исходов у зараженных.

*Минюст внес телеканал в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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