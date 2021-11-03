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Новости 14:33

Суд в Петербурге арестовал девушку, которую разыскивают белорусские власти

фото ЗакС политика Суд в Петербурге арестовал девушку, которую разыскивают белорусские власти

Василеостровский районный суд Петербурга постановил до 10 декабря заключить под стражу гражданку Белоруссии Яну Пинчук, пишет "Медиазона"* со ссылкой на адвоката арестованной девушки, Юлию Дунаеву. 

Поскольку белорусские власти объявили 24-летнюю Пинчук в розыск, в дальнейшем российский суд должен будет решить вопрос с ее возможной выдачей на родину. В Минске против нее возбудили уголовные дела по статьям о разжигании ненависти и о призывах к действиям, влекущим за собой вред национальной безопасности.

Отметим, что летом из Петербурга в Белоруссию экстрадировали боксера, участвовавшего в прошлогодних митингах против режима Александра Лукашенко и обвиняемого в нападении на силовиков. В Белоруссии продолжаются репрессии против нелояльно настроенных граждан, которым в прошлом году удалось провести беспрецедентные по численности и длительности акции протестные демонстрации.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента


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