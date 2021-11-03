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Новости 15:50

Самолет Ан-12 разбился в Иркутской области

фото ЗакС политика Самолет Ан-12 разбился в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, передает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационно-поисковый спасательный центр.

Самолет летел из Якутска в Иркутск. При посадке он заходил на второй круг и пропал с радаров. По предварительным данным, он разбился в районе села Пивовариха неподалеку от аэродрома. 

В МЧС сообщили, что на борту самолета находились восемь человек. Самолет горит, трава рядом с ним тоже, пожар пока не потушен. Сообщается, что борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно" и выполнял грузовой рейс.

Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования - например, превышение угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке, - а также техническая неисправность самолета, к примеру, отказ двигателя из-за столкновения с птицами.

 


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