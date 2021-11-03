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Новости 16:31

Захарова опровергла сведения о стягивании войск к украинской границе

фото ЗакС политика Захарова опровергла сведения о стягивании войск к украинской границе

Появившиеся в западной прессе в минувший уик-энд публикации об увеличившейся концентрации российских вооружений около границы с Украиной базируются на ложной информации, дала понять на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уподобила волну этих тревожных сообщений "информационному залпу", сочтя, что он бьет скорее не по России, а "по истине". По словам Захаровой, авторы заметок исходили только из того, что военных видели в целых сотнях километров от границы.

"Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ", - подытожила чиновница, цитируемая "Интерфаксом".

О стягивании российских войск к украинской границе, в частности, писали такие издания, как The Washington Post и Politico.


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