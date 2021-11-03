ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:35

"Фонтанка": В Смольном не планируют продлевать локдаун в Петербурге

фото ЗакС политика "Фонтанка": В Смольном не планируют продлевать локдаун в Петербурге

Смольный не планирует продлевать локдаун после 7 ноября, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники, близкие к городскому правительству.

Один из источников назвал недостоверными сведения о том, что в Петербурге якобы могут продлить локдаун. Другой собеседник добавил, что "коронавирусное" постановление № 121 об ограничениях скорректируют в соответствии с изданными методическими рекомендациями на период локдауна. Еще один источник сообщил, что сейчас корректировки есть в двух вариантах и власти еще не определились окончательно, все будет зависеть от динамики заболеваемости.

По данным издания, среди вариантов - обязанность для отелей заселять гостей по QR-кодам и отрицательным тестам на коронавирус, работу ресторанов разрешат при условии, что они будут обслуживать лишь постояльцев. То же требование распространят на санатории, пансионаты и детские лагеря: оно есть в методических рекомендациях, но отсутствует в 121-м постановлении.

Также Смольный, как и ранее Минкульт, может прописать требование теста на коронавирус в дополнение к справке о медотводе от вакцинации при посещении театров и музеев. Для иностранцев потребуется тест, которому не более суток.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама