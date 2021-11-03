Начиная с 90-летия петербуржцы будут получать выплаты на каждый юбилей

С 2022 года представители самой возрастной страты в Петербурге (90+) будут получать единовременные денежные выплаты к юбилеям. В свою очередь, те, кто перешел через столетний рубеж, будут получать их ежегодно. Соответствующие изменения в Социальный кодекс города внес губернатор Александр Беглов.

Так, согласно новой редакции документа, на 90-летие каждому петербуржцу полагается 15 тысяч рублей, на 95-летие - 20 тысяч рублей, на вековой юбилей - 25 тысяч рублей, а после столетия 25 тысяч будут выплачивать на каждый день рождения.

В сообщении от пресс-службы Смольного отмечается, что долгожителей в последнее время становится все больше и больше: за два года их число выросло с 27 200 до 29 600 человек. Комментируя изменения в Социальный кодекс, Беглов напомнил, что люди старше 90 лет пережили сложнейшие исторические периоды и приняли на себя все тяготы войны.