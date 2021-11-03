Полиция задержала Ресторатора у суда по делу Хованского

У входа в Куйбышевский районный суд Петербурга, где 3 ноября проходит заседание по продлению меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, задержали двух человек. Среди них - организатор рэп-батлов Versus Александр Тимарцев, также известный как Ресторатор, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На Ресторатора напал мужчина в маске. Завязалась потасовка, в результате которой оба оказались в автозаке. Их пообещали доставить в 78-й отдел полиции. У суда в момент инцидента находилось более 50 человек.

Как рассказали очевидцы, молодой человек накинулся на Тимарцева из-за старого конфликта. Неизвестного сопровождал мужчина, который снимал происходившее на камеру. От комментариев он отказался, но отметил, что они не планировали потасовку.

Нападавшим может быть участник реалити-шоу Тимарцева Sosed.tv, с которым у него случился конфликт во время съемок.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за исполнения песни, в которой упоминался теракт на Дубровке, во время интернет-стрима. Его задержали в июне 2021 года. Блогер подтвердил авторство песни. Он утверждает, что трансляция прошла еще в 2012 году, когда уголовной ответственности за подобное деяние не было.

Константин Леньков