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Новости 17:53

Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года из-за коронавируса

фото ЗакС политика Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 2024 года ограничения, введенные в школах, детсадах и других детских организациях из-за эпидемии коронавируса, документ опубликован на портале правовой информации.

Более чем на два года продлен запрет на проведение массовых мероприятий, как в школах, так и на выезде - в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах. Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

За каждым классом должен быть закреплен свой кабинет. Расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учениками. Помещения должны регулярно убираться и проветриваться.

 


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