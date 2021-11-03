Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 2024 года ограничения, введенные в школах, детсадах и других детских организациях из-за эпидемии коронавируса, документ опубликован на портале правовой информации.

Более чем на два года продлен запрет на проведение массовых мероприятий, как в школах, так и на выезде - в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах. Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

За каждым классом должен быть закреплен свой кабинет. Расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учениками. Помещения должны регулярно убираться и проветриваться.