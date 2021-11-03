"Ленфильм" получил эксклюзивное право на использование своей "золотой коллекции" фильмов

Петербургская киностудия "Ленфильм" подписала соглашение с Госфильмофондом, по которому компания получила исключительную лицензию на транслирование по телевидению и "по кабелю" фильмов из своей же "золотой коллекции". Срок документа истекает в 2043 году.

"Киностудия планирует доходы от прав на использование "золотой коллекции" направить на проекты своей лаборатории "Ленфильм-дебют". Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее", - прокомментировал событие гендиректор киностудии Федор Щербаков.

Ранее лицензией на коллекцию обладала компания "Твин-СП", с которой "Ленфильм" несколько лет пытался бороться в юридическом поле. Отметим, что среди прочего в "золотой фонд" входит такая классика, как советские фильмы о Шерлоке Холмсе, снятые Игорем Масленниковым.

Напомним, что месяц назад председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук объявил о том, что затяжные финансовые проблемы "Ленфильма" наконец можно считать решенными. В конце 2010-х годов на компании висел двухмиллиардный долг перед ВТБ. Рассчитаться с кредиторами помогли, в частности, дотации от Минкульта.