Хабаровского священника в шестой раз арестовали за участие в митингах и пикетах

Протоиерей Андрей Винарский, активный участник протестных акций в Хабаровске, получил шестой за последние месяцы административный арест. Суд счел его виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий и отправил в спецприемник на десять суток, передают "Сибирь.Реалии"*. Последний по счету протокол ему выписали за одиночный пикет в поддержку местного "навальниста" Алексея Ворсина.

С прошлого лета, когда в регионе начались волнения и демонстрации в связи с арестом бывшего губернатора Сергея Фургала, Винарский отсидел в спецприемнике в общей сложности 52 дня. Несмотря на спад протестов, он до последнего времени продолжал публично поддерживать Фургала, находящегося в столичном СИЗО по обвинению в организации убийств 16-летней давности. После пятого ареста Винарскому запретили служить, а светские власти грозили применить к нему "дадинскую" статью и заменить очередную "административку" за митинг или пикет уголовным делом.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента