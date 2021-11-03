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Новости 18:24

Россияне и иностранцы смогут оформить ИНН через портал госуслуг

фото ЗакС политика Россияне и иностранцы смогут оформить ИНН через портал госуслуг

Премьер-министр России Михаил Мишутин заявил, что россияне и иностранцы смогут получить идентификационный номер налогоплательщика в электронном виде через портал госуслуг, передает "Интерфакс".

По словам Мишустина, поправки в Налоговый кодекс примут 3 ноября. Опция будет доступна, в том числе, иностранцам, которые планируют приехать на работу в Россию.

"Еще до приезда в нашу страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе документ о постановке на учет в налоговых органах", - сказал Мишустин.


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