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Новости 18:16

Хованскому продлили арест на два месяца

фото ЗакС политика Хованскому продлили арест на два месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга 3 ноября продлил арест блогеру Юрию Хованскому еще на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Он останется в СИЗО до 8 января 2022 года.  

Хованский считает, что уголовное дело об оправдании терроризма в отношении него заведено неправомерно, так как спорную песню о теракте он исполнил еще в 2012 году. Статью, которую вменяют стендаперу, ужесточили лишь четыре года спустя. 

"Статья ненасильственная, следователь просто затягивает арест до года. Пять месяцев изучают песню. Один раз исполнил глупую шутку, которая сломала мою жизнь. Девять человек в следственной группе. Песня исполнена в 2012 году, а статья появилась в 2016 году", - заявил Хованский в зале суда. 

Ранее Хованский жаловался на проблемы с кровообращением и внутренними органами. 

Силовики ворвались в квартиру комика в начале июня. На него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК). Следователей заинтересовала песня Хованского про теракт на Дубровке в 2002 году. Они нашли в творчестве блогера призывы к осуществлению террористической деятельности. Сам Хованский уже раскаялся в содеянном, назвав свое видео "ужасной ошибкой".

Константин Леньков, Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга


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